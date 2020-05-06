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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Пенсіонери з окупованого Донбасу отримають гроші після карантину: деталі

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      Чи отримують пенсії жителі ОРДЛО?
      Чи отримують пенсії жителі ОРДЛО?

      Пенсіонери з тимчасово окупованих територій Донбасу отримають свої пенсії в повному обсязі. Це станеться після скасування карантину і відкриття КПВВ.

      Таку заяву під час брифінгу в Краматорську зробила начальниця ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад. Про це повідомляє Укрінформ.

      Актуально Пенсія з 1 травня 2020 в Україні збільшується: кому і на скільки

      За її словами всі суми вже нараховані. Водначас чиновниця уточнила – якщо людина дотримується вимог чинного законодавства України, вона отримає всі свої пенсійні виплати.

      Що відомо про збільшення пенсій в Україні

      • Кабінет Міністрів України у травні 2020 здійснює індексацію пенсій та встановлює доплату для окремих категорій пенсіонерів. Пенсія, зокрема, зростає на 11%, що у середньому підніме виплати на 260 гривень.
      • ​Індексація трудових пенсій становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень.
      • До 2 тисяч 100 гривень підвищили мінімальний розмір пенсії жінкам, страховий стаж яких становить 30 років, та чоловікам зі страховим стажем у 35 років та більше.

      пенсії
      Хто і яку пенсію отримує в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Гроші Окуповані території Пенсійний фонд України Пенсія Новини України Новини політики
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