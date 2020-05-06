Пенсіонери з окупованого Донбасу отримають гроші після карантину: деталі

Пенсіонери з тимчасово окупованих територій Донбасу отримають свої пенсії в повному обсязі. Це станеться після скасування карантину і відкриття КПВВ.

Таку заяву під час брифінгу в Краматорську зробила начальниця ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад. Про це повідомляє Укрінформ.

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За її словами всі суми вже нараховані. Водначас чиновниця уточнила – якщо людина дотримується вимог чинного законодавства України, вона отримає всі свої пенсійні виплати.

Що відомо про збільшення пенсій в Україні

Кабінет Міністрів України у травні 2020 здійснює індексацію пенсій та встановлює доплату для окремих категорій пенсіонерів. Пенсія, зокрема, зростає на 11%, що у середньому підніме виплати на 260 гривень.

​Індексація трудових пенсій становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень.

До 2 тисяч 100 гривень підвищили мінімальний розмір пенсії жінкам, страховий стаж яких становить 30 років, та чоловікам зі страховим стажем у 35 років та більше.



Хто і яку пенсію отримує в Україні / Інфографіка 24 каналу