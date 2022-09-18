Это средний заработок работников, которых призвали на военную службу по призыву во время мобилизации. Разъяснение предоставило Главное управление Пенсионного фонда в Черновицкой области.

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Пенсионный фонд объяснил, как мобилизованные платят ЕСВ

В пенсионном фонде объяснили, что мобилизованное лицо одновременно состоит в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями, а также – на учете в воинской части.

Поэтому в отчете о Едином социальном взносе суммы средней зарплаты и календарных днях работы, призванных на военную службу лиц, указываются с учетом следующего:

в таблице 5 приложения 4 порядка № 454 – дата мобилизации не указывается;

в таблице 6 приложения 4 к порядку №454 – информацию о лице отражают с обязательным указанием реквизитов:

11 "Месяц и год, за который проведено начисление";

15 "Количество календарных дней пребывания в трудовых/ражданско-правовых отношениях в течение отчетного месяца";

17 "Общая сумма начисленной заработной платы/дохода (всего с начала отчетного месяца)".

реквизиты 18 и 19 – не заполняются.

Что известно об уплате ЕСВ мобилизованных

Государственная налоговая служба Украины объясняла, что работодатели могут не платить Единый социальный взнос за наемных работников, мобилизованных на военную службу в ВСУ во время войны.

Ведь 15 марта 2022 внесли коррективы о сборе и учете ЕСВ в закон о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно действия норм на период военного положения.

Стоит вспомнить, что с 1 октября 2022 размер минимальной зарплаты вырастет до 6 700 гривен в месяц. То есть ЕСВ вырастет до 1 474 гривен.

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