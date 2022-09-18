Це середній заробіток працівників, яких призвали на військову службу за призовом під час мобілізації. Роз'яснення надало Головне управління Пенсійного фонду у Чернівецькій області.

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Пенсійний фонд пояснив, як мобілізовані сплачують ЄСВ

У пенсійному фонді пояснили, що мобілізована особа одночасно перебуває в трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями, а також – на обліку в військовій частині.

Тому в звіті про Єдиний соціальний внесок суми середньої зарплати і календарні дні роботи, призваних на військову службу осіб, зазначаються з урахуванням такого:

у таблиці 5 додатку 4 порядку № 454 – дата мобілізації не зазначається;

у таблиці 6 додатку 4 до порядку №454 – інформацію про особу відображають із обов'язковим зазначенням реквізитів:

11 "Місяць та рік, за який проведено нарахування";

15 "Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця";

17 "Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)".

реквізити 18 та 19 – не заповнюються.

Що відомо про сплату ЄСВ мобілізованих

Державна податкова служба України пояснювала, що роботодавці можуть не сплачувати Єдиний соціальний внесок за найманих працівників, яких мобілізували на військову службу до ЗСУ під час війни.

Адже 15 березня 2022 року внесли корективи про збір та облік ЄСВ до закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо дії норм на період воєнного стану.

Варто пригадати, що з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної зарплати зросте до 6 700 гривень на місяць. Тобто ЄСВ зросте до 1 474 гривень.

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