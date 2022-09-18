Це середній заробіток працівників, яких призвали на військову службу за призовом під час мобілізації. Роз'яснення надало Головне управління Пенсійного фонду у Чернівецькій області.
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Пенсійний фонд пояснив, як мобілізовані сплачують ЄСВ
У пенсійному фонді пояснили, що мобілізована особа одночасно перебуває в трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями, а також – на обліку в військовій частині.
Тому в звіті про Єдиний соціальний внесок суми середньої зарплати і календарні дні роботи, призваних на військову службу осіб, зазначаються з урахуванням такого:
- у таблиці 5 додатку 4 порядку № 454 – дата мобілізації не зазначається;
- у таблиці 6 додатку 4 до порядку №454 – інформацію про особу відображають із обов'язковим зазначенням реквізитів:
- 11 "Місяць та рік, за який проведено нарахування";
- 15 "Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця";
- 17 "Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)".
- реквізити 18 та 19 – не заповнюються.
Що відомо про сплату ЄСВ мобілізованих
- Державна податкова служба України пояснювала, що роботодавці можуть не сплачувати Єдиний соціальний внесок за найманих працівників, яких мобілізували на військову службу до ЗСУ під час війни.
- Адже 15 березня 2022 року внесли корективи про збір та облік ЄСВ до закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо дії норм на період воєнного стану.
- Варто пригадати, що з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної зарплати зросте до 6 700 гривень на місяць. Тобто ЄСВ зросте до 1 474 гривень.
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