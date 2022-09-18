Відповідно до законодавства, роботодавці мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників, призваних на військову службу.

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Пояснили, що від 15 березня 2022 року до закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо дії норм на період воєнного стану" внесли корективи про збір та облік ЄСВ.

Яким буде ЄСВ у 2023 році

Уряд попередньо відмовився від збільшення мінімальної зарплати, тому ЄСВ також залишиться без змін. Це важливо для ФОПів третьої групи, серед яких чимало IT-спеціалістів.

Станом на вересень 2022 року мінімальна зарплата сягала 6 500 гривень. Мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від цього показника, тобто 1 430 гривень.

Однак з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної зарплати зросте до 6 700 гривень на місяць. Таким чином ЄСВ зросте до 1 474 гривень.

Проєкт держбюджету повинна ще схвалити Верховна Рада. Туди можуть внести зміни, однак, ймовірно, основні пункти мають залишитись без змін.

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