Об этом сказал глава Минобороны США Ллойд Остин во время презентации новой оборонной стратегии.
Интересно США вскоре разместят новые ядерные бомбы в Европе из-за угрозы России, – Politico
Россия несет серьезные риски
Как отметил министр обороны, ярким примером таких амбиций России является ее жестокая и неспровоцированная война против Украины. И хотя политические и военные действия ее лидеров, направленные на раскол НАТО, не имели успеха, угроза от страны-агрессора остается.
Ллойд Остин подчеркнул, что Россия сегодня представляет серьезные риски в ключевых областях. В частности, говорится об угрозах:
- ядерных для США и их союзников и партнеров,
- использование крылатых ракет большой дальности,
- кибернетических и информационных операций,
- контркосмических угрозах,
- использования химического и биологического оружия;
- подводной войны,
- широких кампаний в серой зоне, направленных против демократий.
Россия включила эти возможности и методы в общую стратегию, которая, как и КНР, направлена на использование преимуществ в географии и времени, подкрепленных сочетанием угроз для родины США, наших союзников и партнеров,
– подчеркнул Ллойд Остин.