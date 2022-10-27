Про це сказав голова Міноборони США Ллойд Остін під час презентації нової оборонної стратегії.

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Росія несе серйозні ризики

Як зауважив міністр оборони, яскравим прикладом таких амбіцій Росії є її жорстока та неспровокована війна проти України. І хоч політичні та військові дії її лідерів, спрямовані на розкол НАТО, не досягли успіху, загроза від країни-агресорки залишається.

Ллойд Остін підкреслив, що Росія сьогодні представляє серйозні ризики в ключових сферах. Зокрема мовиться про загрози:

ядерні для США та їх союзників і партнерів,

використання крилатих ракет великої дальності,

кібернетичних та інформаційних операцій,

контркосмічні загрози,

використання хімічної та біологічної зброї;

підводної війни,

широких кампаній в сірій зоні, спрямованих проти демократій.

Росія включила ці можливості та методи в загальну стратегію, яка, як і КНР, спрямована на використання переваг у географії та часі, підкріплених поєднанням загроз для батьківщини США, наших союзників і партнерів,

– підкреслив Ллойд Остін.