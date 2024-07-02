Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо, которое написали демократы министру обороны США Ллойду Остину. В нем политики также отметили, что развертывание самолетов F-16 может серьезно повлиять на исход войны.

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Пентагон призвали обучать больше пилотов на F-16

Ллойда Остина призвали подготовить еще как минимум 10 украинских пилотов до конца года. Так, демократы отмечают, что развертывание современных истребителей может существенно повлиять на ход войны, поэтому стоит подготовить больше специалистов.

До конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация грозит подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине,

– говорится в письме к Остину.

Политики также добавляют, что союзники НАТО имеют широкие программы обучения для украинских пилотов, однако демократы считают, что было бы лучше, если бы Пентагон был лидером в обучении. Такую позицию законодатели Палаты представителей аргументируют тем, что это "самый эффективный способ".

"Эти усилия не только увеличивают способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепляют преданность коалиции и поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", – отмечают политики.