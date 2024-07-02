Про це пише Politico з посиланням на лист, який написали демократи міністру оборони США Ллойду Остіну. У ньому політики також наголосили, що розгортання літаків F-16 може серйозно вплинути на результат війни.

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Пентагон закликали навчати більше пілотів на F-16

Ллойда Остіна закликали підготувати ще щонайменше 10 українських пілотів до кінця року. Так, демократи наголошують, що розгортання сучасних винищувачів може суттєво вплинути на хід війни, тому варто підготувати більше фахівців.

До кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів, щоб ними керувати, ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні,

– мовиться у листі до Остіна.

Політики також додають, що союзники НАТО мають широкі програми навчання для українських пілотів, однак демократи вважають, що було б краще, якби Пентагон був лідером у навчанні. Таку позицію законодавці Палати представників аргументують тим, що це "найефективніший спосіб".

"Ці зусилля не тільки збільшують здатність України ефективно використовувати F-16, але й зміцнюють відданість коаліції та підтримці України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність", – наголошують політики.