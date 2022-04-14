Заседание провела заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Участники встречи сосредоточились на задачах Пентагона продолжать поставлять оружие Украине, а также иметь возможность поддерживать боеспособность армии США и оборону союзников.

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В Пентагоне говорили о поставках оружия Украине

Издание пишет, что ранее представитель оборонной промышленности рассказал, что перед основными американскими производителями оружия возникают серьезные проблемы цепочки поставок и недостатка доступной рабочей силы.

По словам чиновника, производственные мощности могут столкнуться с дополнительными проблемами, ведь украинские контракты конкурируют с расходами США на оборону.

Заседание с руководителями 8 крупнейших генеральных подрядчиков американской армии в первую очередь провели для обсуждения вопроса "ускорения производства" оружия для Украины. В частности, систем, которые можно быстро доставить в Киев и эффективно использовать с минимальной подготовкой.

Байден пообещал Зеленскому военную помощь

Накануне Джо Байден во время разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов.

Новый пакет поддержки будет предусматривать "новые высокоэффективные системы вооружения", в частности артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к "более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины".

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