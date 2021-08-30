Еще за 24 часа до того, как прогремел взрыв в аэропорту Кабула, в Пентагоне рассматривали пути препятствия террористам. Однако предотвратить теракт не удалось.
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Американцы не успели из-за Великобритании
Военное командование США еще 25 августа начало подготовку к теракту. На срочном заседании руководителей военных штабов генерал Марк Милли заявил, что представители "ИГИЛ-К" готовят "комплексную атаку" в Кабуле.
Для защиты аэропорта в Кабуле американские солдаты должны были закрыть ворота Эбби – главный вход в аэропорт. Однако они не сделали этого вовремя из-за эвакуации британцев из Кабула. Эта задержка стоила более 170 жизней.
Теракт в Кабуле: главное
- 26 августа 2021 года в аэропорту Кабула прогремел взрыв из-за террориста-смертника, взорвавшего себя.
- Ответственность за теракт взяли на себя представители "ИГИЛ-К".
- Из-за взрывов погибли более 170 человек. Из них 13 – военные США.
- По данным МИД Украины, среди пострадавших нет наших граждан.
- 29 августа 2021 года США нанесли авиаудар по Кабулу, чтобы уничтожить террористов-смертников.