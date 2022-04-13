Действительно, представитель Пентагона Джон Керби заявил, что не видел подтверждений этой информации.
Кстати Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом, – СМИ
Я не видел ничего, подтверждающего сообщения в социальных сетях о российской технике, оружии, системах или силах вблизи Финляндии,
– сказал Керби.
Что этому предшествовало
СМИ писали, что на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Предполагали, что речь идет о мобильной системе береговой обороны К-300П "Бастион-П".
Перед тем Кремль пригрозил стране "последствиями", если она таки соберется вступать в НАТО.
Заметим, что ранее государство уверяло, что в Альянс не будет вступать. Однако сразу после полномасштабного нападения России на Украину Финляндия подписала петицию о вступлении.