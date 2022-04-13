Дійсно, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що не бачив підтверджень цієї інформації.

До речі Швеція та Фінляндія мають намір вступити до НАТО вже влітку, – ЗМІ

Я не бачив нічого, що підтверджує повідомлення в соціальних мережах про російську техніку, зброю, системи чи сили поблизу Фінляндії,

– сказав Кірбі.

Що цьому передувало

ЗМІ писали, що на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Припускали, що мовиться про мобільну систему берегової оборони К-300П "Бастіон-П".

Перед тим Кремль пригрозив країні "наслідками", якщо вона таки зберуться вступати до НАТО.

Зауважимо, що раніше держава запевняла, що до Альянсу не вступатиме. Однак одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну Фінляндія підписала петицію про вступ.

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