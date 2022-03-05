Об этом рассказал корреспондент Джефф Селдин, работающий в "Голосе Америки". Он ссылается на высокопоставленного чиновника в американском Министерстве обороны.

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Россияне продолжают боевые действия

В Пентагоне отметили, что оккупанты продолжают боевые действия и усилия по всем направлениям движения. "Передовые отряды российских войск находятся на расстоянии 25 километров от центра Киева и 10 километров – от Харькова и Чернигова", – уточнили там. В то же время США не могут отрицать и информацию о захвате врагом Херсона. При этом Мариуполь – под контролем ВСУ.

В США поражены действиями ВСУ

Собеседник Селдина подчеркнул, что в американском правительстве "чрезвычайно поражены" тем, насколько эффективно украинские защитники используют вооружение, которое раньше привезли и продолжают передавать международные партнеры.

Они способны распространить его очень быстро. И способны использовать его,

– отметили в Пентагоне.

По информации американских СМИ, в целом Соединенные Штаты уже доставили в Украину военную помощь на 240 миллионов долларов.