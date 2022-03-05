Про це розповів кореспондент Джеф Селдін, який працює у "Голосі Америки". Він посилається на високопосадовця в американському Міністерстві оборони.

Читайте також Зброї дають багато, але це державна таємниця, – Арестович

Росіяни продовжують бойові дії

У Пентагоні зазначили, що окупанти продовжують бойові дії й зусилля за усіма напрямками руху. "Передові загони російських військ перебувають на відстані 25 кілометрів від центру Києва, й 10 кілометрів – від Харкова та Чернігова.", – уточнили там. Водночас США не можуть заперечити й інформацію про захоплення ворогом Херсона. При цьому, Маріуполь – під контролем ЗСУ.

У США вражені діями ЗСУ

Співрозмовник Селдіна підкреслив, що в американському уряді "надзвичайно вражені" тим, наскільки ефективно українські захисники використовують озброєння, яке раніше привезли й продовжують передавати міжнародні партнери.

Вони здатні поширити його дуже швидко. І здатні використати його,

– наголосили у Пентагоні.

За інформацією американських ЗМІ, загалом Сполучені Штати вже доставили в Україну військової допомоги на 240 мільйонів доларів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!