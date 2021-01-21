Сенатор штата Вермонт Берни Сандерс пришел на инаугурацию Джозефа Байдена в вязаных перчатках. Его образ признали самым ярким среди всех гостей инаугурации.

Берни Сандерс пришел на инаугурацию Джозефа Байдена в ярком аксессуаре. Это сразу заметили не только СМИ, но и люди в соцсетях. 79 летний Сандерс стал настоящим мемом. Его фото мигом разлетелись сетью, об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о перчатках Берни Сандерса

Впоследствии пользовательям сети удалось узнать историю происхождения яркого аксессуара инаугурации. Оказалось, что несколько лет назад эти перчатки сшила и подарила ему школьная учительница из штата Вермонт Джен Эллис, которая шьет их с переработанных материалов.

Вязаную ткань берут с ненужных старых свитеров, а подложку с флиса делают из переработанного пластика. Каждую пару шьют около одного часа. В 2021 году на изготовление перчаток у женщин не остается много времени, хотя Эллис рассказала, что шьет их для подарков и праздничных ярмарок.

Реакция сети



Сандерс в сериале "Игра престолов" / Скриншот



Берни на модном показе рядом с главным редактором Vogue Анной Винтур и певицей Карди Би / Фото из соцсетей



Сандерс рядом с Дженнифер Лопес / Фото из соцсетей

Дженнифер Лопес тоже присутствовала на инаугурации Байдена, но в более сдержанном образе.



Берни с героинями сериала "Секс и город" / Фото из соцсетей



Ялтинская конференция 1945 года: Сандерс рядом с Черчилем, Рузвельтом и Сталиным / Фото из соцсетей

Инаугурация Байдена : как это было