Сенатор штату Вермонт Берні Сандерс прийшов на інавгурацію Джозефа Байдена у в'язаних рукавичках. Його образ визнали найяскравішим серед усіх гостей інавгурації.

Берні Сандерс прийшов на інавгурацію Джозефа Байдена у яскравому аксесуарі. Це відразу помітили не лише ЗМІ, а й люди у соцмережах. 79 річний Сандерс став справжнім мемом. Його фото миттю розлетілись мережею, про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про рукавиці Берні Сандерса

Згодом користовачам мережі вдалось взнати історію походження найяскравішого аксесуару інавгурації. Виявилося, що декілька років тому ці рукавиці пошила і подарувала йому шкільна вчителька зі штату Вермонт Джен Елліс, що шиє їх із перероблених матеріалів.

В'язану тканину беруть із непотрібних старих светрів, а підкладку із флісу виготовляють із переробленого пластику. Кожну пару шиють близько 1 години часу. У 2021 році на виготовлення рукавиць у жінок не залишається багато часу, хоча Елліс розповіла, що шиє їх для подарунків та святкових ярмарків.

Реакція мережі



Сандерс у серіалі "Гра престолів" / Скриншот



Берні на модному показі поряд з головною редакторкою Vogue Анною Вінтур та співачкою Карді Бі / Фото з соцмереж



Сандерс поряд із Дженніфер Лопес / Фото з соцмереж

Дженніфер Лопес теж була присутня на інавгурації Байдена, але в більш стриманому образі.



Берні з героїнями серіалу "Секс і місто" / Фото з соцмереж



Ялтинська конференція 1945 року: Сандерс поруч із Черчилем, Рузвельтом та Сталіним / Фото з соцмереж

Інавгурація Байдена: як це було