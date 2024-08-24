Спикер 3 ОШБр Александр Бородин рассказал 24 Каналу, что серьезных изменений на Харьковском фронте не произошло.

Интересно Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

Ситуация на Харьковщине

Бородин отметил, что чего-то серьезного 3 ОШБр на Харьковском направлении не почувствовала на себе. То есть, сопротивление остается достаточно серьезным. Однако трудно оценивать ситуацию на оперативном уровне. Есть понимание на уровне бригады.

Они не так много применяют в своих штурмовых действиях технику. А по личному составу – изменений не ощущается. По артиллерийским силам и средствам также не чувствуется разница,

– отметил представитель 3 ОШБр.

Действия ВСУ

По его словам, действия ВСУ на Харьковском направлении, связанные с врагом, достаточно успешные. Наши войска не дают возможности россиянам снимать их силы с харьковского направления на усиление других направлений.

"Это один из важнейших элементов, между прочим, в таких операциях", – подчеркнул Бородин.