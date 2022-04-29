Об этом заявил глава Белого дома в своем твиттере. Байден также упомянул о том, какие огромные потери среди гражданских принесло Украине нападение России.

Важно Нельзя думать, будто война уже заканчивается, – Зеленский записал новое обращение

Мы видели, как они оставляли после себя ужасные доказательства своих зверств и военных преступлений в районах, которые они пытались контролировать,

– сказал Байден.

Он добавил, что перед лицом этих зверств США продолжит оказывать военную помощь Украине.

Закон о ленд-лизе для Украины: что об этом известно

Палата представителей США вечером 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. В Офисе Президента ранее отмечали: это свидетельствует о том, что Штаты уверены в победе Украины над Россией.

Джо Байден активно выступает за ленд-лиз, поэтому подписи документа от главы США долго ждать не придется.

Благодаря ленд-лизу США могут максимально быстро и по упрощенной процедуре поставлять Украине оружие, технику, лекарства, продукты питания, нефть и другие необходимые товары. Ранее помешала бюрократия, существенно тормозившая принятие тех решений, которые были необходимы для обороны Украины мгновенно.

Обратите внимание! Этот шаг уже называют историческим, поскольку эта программа действовала во время Второй мировой войны. Соединенные Штаты в 1941 – 1945 годах по этой программе поставляли оружие, технику и другие товары своим союзницам, чтобы бороться с нацистской Германией.

Что изменится для Украины после принятия ленд-лиза в США: смотрите видео