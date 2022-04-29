Об этом заявил глава Белого дома в своем твиттере. Байден также упомянул о том, какие огромные потери среди гражданских принесло Украине нападение России.
Важно Нельзя думать, будто война уже заканчивается, – Зеленский записал новое обращение
Мы видели, как они оставляли после себя ужасные доказательства своих зверств и военных преступлений в районах, которые они пытались контролировать,
– сказал Байден.
Он добавил, что перед лицом этих зверств США продолжит оказывать военную помощь Украине.
Закон о ленд-лизе для Украины: что об этом известно
- Палата представителей США вечером 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. В Офисе Президента ранее отмечали: это свидетельствует о том, что Штаты уверены в победе Украины над Россией.
- Джо Байден активно выступает за ленд-лиз, поэтому подписи документа от главы США долго ждать не придется.
- Благодаря ленд-лизу США могут максимально быстро и по упрощенной процедуре поставлять Украине оружие, технику, лекарства, продукты питания, нефть и другие необходимые товары. Ранее помешала бюрократия, существенно тормозившая принятие тех решений, которые были необходимы для обороны Украины мгновенно.