Об этом 24 канала рассказал аналитик и эксперт Украинского института будущего Игоря Тишкевича. Он добавил, что здесь речь не идет о вступлении Украины в НАТО, а только о сотрудничестве.

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По его словам, перед нами "открылась дверь". Но решение по Украине – мы будем в них заходить или просто скажем, в чем хотим сотрудничать с Альянсом .

Тишкевич объяснил, что ленд-лиз заработает с новой бюджетной стороны – то есть с 1 сентября. До сих пор Украину использует бюджетные лимиты помощи от США.

Поэтому для нас был важным саммит НАТО. Ведь это участие или привлечение украинских военных к обучению с новой техникой,

– заявил аналитик.

По его мнению, если говорить о поставках тяжелой техники, то сегодня все это может происходить быстрее.

"У нас есть обученные военные, и часть из них может быть инструкторами для других. Но для всей несоветской техники нужно минимум месяц учиться", - ответил он.

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