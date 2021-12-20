Другие регионы либо уже вышли из красной зоны, либо выйдут из нее в ближайшие дни. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
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Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня, лмбо будут выведены в ближайшие дни,
– заявил Виктор Ляшко.
Решение будет принимать комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.
Ляшко отметил, что Украине угрожает новый штамм коронавируса Омикрон, который уже обнаружили в более чем 90 странах мира. Министр призвал как можно скорее пройти курс вакцинации тех украинцев, которые еще не сделали этого.
Какие регионы находятся в красной зоне 20 декабря:
Источник: Минздрав
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Заметим, что ситуация стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Сейчас эти регионы соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности.
"Оранжевых" регионов в стране не осталось. 17 регионов находятся в желтой зоне.
Желтой зоне соответствуют:
- город Киев,
- Днепропетровская область,
- Ивано-Франковская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Полтавская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черновицкая область,
- Донецкая область,
- Винницкая область,
- Хмельницкая область,
- Закарпатская область,
- Одесская область.
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