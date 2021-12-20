Інші регіони або вже вийшли з червоної зони, або вийдуть з неї найближчими днями. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. Решта, 23 регіони, або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями,

– заявив Віктор Ляшко.

Рішення ухвалюватиме комісія з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

Ляшко зауважив, що Україні загрожує новий штам коронавірусу Омікрон, який вже виявили в понад 90 країнах світу. Міністр закликав якомога швидше пройти курс вакцинації тих українців, які ще не зробили цього.

Які регіони перебувають у червоній зоні 20 грудня:

Джерело: МОЗ

Волинська область,

Житомирська область,

Запорізька область,

Київська область,

Миколаївська область,

Сумська область,

Черкаська область,

Чернігівська область.

Зауважимо, що ситуація стабілізувалася у Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях. Нині ці регіони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.

"Помаранчевих" регіонів в країні не залишилось. 17 регіонів перебувають у жовтій зоні.

Жовтій зоні відповідають:

місто Київ,

Дніпропетровська область,

Івано-Франківська область,

Кіровоградська область,

Луганська область,

Львівська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернівецька область,

Донецька область,

Вінницька область,

Хмельницька область,

Закарпатська область,

Одеська область.

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