Інші регіони або вже вийшли з червоної зони, або вийдуть з неї найближчими днями. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
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Лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. Решта, 23 регіони, або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями,
– заявив Віктор Ляшко.
Рішення ухвалюватиме комісія з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.
Ляшко зауважив, що Україні загрожує новий штам коронавірусу Омікрон, який вже виявили в понад 90 країнах світу. Міністр закликав якомога швидше пройти курс вакцинації тих українців, які ще не зробили цього.
Які регіони перебувають у червоній зоні 20 грудня:
Джерело: МОЗ
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Київська область,
- Миколаївська область,
- Сумська область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
Зауважимо, що ситуація стабілізувалася у Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях. Нині ці регіони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.
"Помаранчевих" регіонів в країні не залишилось. 17 регіонів перебувають у жовтій зоні.
Жовтій зоні відповідають:
- місто Київ,
- Дніпропетровська область,
- Івано-Франківська область,
- Кіровоградська область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Чернівецька область,
- Донецька область,
- Вінницька область,
- Хмельницька область,
- Закарпатська область,
- Одеська область.
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