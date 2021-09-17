Краеведу фотографию передал Иван Буяк – житель села Кобыловолоки. Он рассказал, что фотографию десятилетиями берегла прабабушка его жены.
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Лишь перед смертью женщина передала реликвию правнучке и показала, кто из гостей – юный Степан Бандера. На фотографии он стоит в верхнем ряду между двумя девушками.
По известным причинам, покойная никому не рассказывала об этой семейной реликвии в советские времена, и в годы независимости тоже, только теперь, перед смертью сделала это,
– сказал Венгер.
Бандера гостил на Тернопольщине
Краевед рассказал, что Бандера часто ездил в Тернопольскую область в период до Второй мировой войны. В частности, в 1919 году он учился в Ягельнице и жил в доме отца Владимира Антоновича.
Также Бандера приезжал в Кобыловолоки. Там он гостил у тети. Она была женой местного священника Чарторыйского. Кроме того, в селе 6 лет училась сестра Бандеры – Оксана.
Очевидно именно тогда будущий идеолог украинского националистического движения посетил свадьбу. Тогда его и сфотографировали вместе с другими гостями.
Фотография со свадьбы / Укринформ
Женщина вернула семье потерянные письма
- Трогательная история произошла в американском городке Ригби. Поклонница антиквариата Дзен Хансен нашла в магазинчике письма, которые писали друг другу члены одной семьи. Это происходило еще во времена Второй мировой войны.
- Хансен решила вернуть утраченную корреспонденцию ее законным владельцам.
- Все письма были адресованы женщине по имени Ида из города Сент-Энтони. Трогательные послания ей писали племянники, которых забрали на фронт.
- Хансен удалось разыскать правнучку Иды – Сюзанну. Женщины встретились и с удивлением выяснили, что приходятся друг другу девятиюродными сестрами.