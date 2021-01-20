Дональд Трамп в последний день пребывания на посту президента США объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70. Среди них – его бывший советник и главный стратег Стив Беннон. Хотел он также помиловать самого себя, но юристы его отказали от этой идеи.

Такое решение он принял фактически за несколько часов до того, как должен был покинуть Белый дом. По словам Трампа, он решился на это одно из последних своих действий на посту после долгих размышлений. Об этом сообщает CNN. Актуально Горжусь, что не начинал новых войн: появилось прощальное обращение Трампа – видео Кого, в частности, помиловал Трамп Бывшего своего советника Стивена Беннона. В США Бэннона называют "медиа-провокатором". Также его связывают со штурмом Капитолия 6 января.

Бэннона и еще 3 человек прокуратура преследовала по обвинениям в мошенничестве, связанном с участием в политическом проекте.

Речь идет о деле мошенничества с донорами на сумму в более 1 миллиона долларов. В частности, в рамках кампании по сбору средств, якобы направленной на поддержку пограничной стены Трампа.

Федеральное расследование в отношении Бэннона началось в августе 2020 года.

Несмотря на ссоры адвокатов и высших помощников Трампа в последние годы, тот очень хотел помиловать своего бывшего стратега после того, как недавно восстановил связь с ним. По данным СМИ, Бэннон помогал президенту "раздуть теории заговора" вокруг выборов. Предпринимателя Эллиотта Бройди, который активно оказывал Трампу поддержку. Бройди в октябре 2020 года предъявили обвинение в Вашингтоне в причастности к незаконной лоббистской деятельности.

По данным властей США, он получил почти 6 миллионов долларов за то, чтобы убедить Министерство юстиции страны, а также администрацию Трампа в необходимости прекращения расследования в деле малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона. Согласно утверждениям некоторых американских СМИ, ранее у него был роман с россиянкой Марией Бутиной. Последнюю обвиняли в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом в США без регистрации.

Эриксона в июле 2020 года приговорили к 7 годам тюремного заключения за мошенничество. Кстати В день инаугурации Байдена: Трамп вылетит из Вашингтона с "ядерным чемоданом" Кто из известных людей не попал в список Личный адвокат Трампа Руди Джулиани . В 2019 году федеральная прокуратура США начала расследование против него из-за газовых проектов в Украине и роли в отставке посла США в Украине Мари Йованович.



. В 2019 году федеральная прокуратура США начала расследование против него из-за газовых проектов в Украине и роли в отставке посла США в Украине Мари Йованович. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж . Это международная организация, занимающаяся утечками тайной информации и ее последующей публикацией.



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