В Варшаве 5 и 6 сентября проходит встреча руководителей национальных правозащитных институтов. Мероприятие создало бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, отвечающее за демократические права человека.

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Митинг украинских активистов

Небезразличные украинцы не могли обойти вниманием это событие. Граждане нашего государства, находящиеся в Варшаве, собрались под стенами гостиницы, чтобы озвучить свои требования по россии.

Активистов не пустили на тротуар рядом с гостиницей Sofitel, однако, по словам организаторов мероприятия, их все равно было хорошо видно и слышно. Некоторые из участников заседания даже вышли к протестующим, чтобы их поддержать.

Требования украинцев

Митингующие вышли с плакатами и лозунгами, декларируя несколько требований:

исключение россии из каждой международной правозащитной организации, в частности ОБСЕ;

признание ее страной-террористом;

изоляция русского государства от цивилизованного мира.

Перфоманс перед отелем

Участникам протеста было важно подчеркнуть, что россия творит вопреки установленным международным нормам. В центре акции были разбросаны окровавленные простыни – они символизировали жестоко убитых и замученных россией украинцев.

Напомним, что прошло 40 дней с теракта в Еленовке, имена погибших до сих пор неизвестны.

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