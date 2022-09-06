У Варшаві 5 та 6 вересня проходить зустріч керівників національних правозахисних інститутів. Захід організовувало бюро Організації з безпеки й співробітництва в Європі, що відповідає за демократичні права людини.

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Мітинг українських активістів

Небайдужі українці не могли оминути увагою цю подію. Громадяни нашої держави, що перебувають у Варшаві, зібрались під стінами готелю, щоб озвучити свої вимоги щодо росії.

Активістів не пустили на тротуар поруч із готелем Sofitel, однак, за словами організаторів заходу, їх усе одно було добре видно й чути. Деякі з учасників засідання навіть вийшли до протестувальників, щоб їх підтримати.

Вимоги українців

Мітингувальники вийшли з плакатами та гаслами, декларуючи декілька вимог:

виключення росії з кожної міжнародної правозахисної організації, зокрема ОБСЄ;

визнання її країною-терористом;

ізоляція російської держави від цивілізованого світу.

Перфоманс перед готелем

Учасникам протесту було важливо наголосити на тому, що росія чинить всупереч встановленим міжнародним нормам. У центрі акції були розкидані закривавлені простирадла – вони символізували жорстоко вбитих і закатованих росією українців.

Нагадаємо, що минуло 40 днів від теракту в Оленівці, імена загиблих досі не відомі.

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