Министры встретились в преддверии саммита глав МИД G7. Дипломаты говорили, в частности, о стратегическом партнерстве Киева и Лондона.

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Дипломаты говорили о санкциях

Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс говорили о дальнейшей военной помощи нашему государству. Также не обошли тему новых санкций против страны-агрессора, которая начала кровавую войну в Украине.

Кроме того, дипломаты говорили о привлечении России к ответственности за все совершенные ею преступления на территории нашего государства.

Перед министерским заседанием G7 я встретился со своим британским коллегой и другом Лиз Трасс. Обсудили вопросы стратегического партнерства между Украиной и Великобританией. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, новых санкциях против России и способах привлечь Россию к ответственности за ее ужасные преступления в Украине.

– рассказал Кулеба.

Тем временем Кабаева уже под санкциями

Британское правительство ввело новые санкции против России. В этот раз под ограничения попали родственники Путина и связанные с ним люди.

В частности, в список вошла Алина Кабаева – вероятная любовница кремлевского диктатора. Также под санкциями и ее бабушка Анна Зацепина.

Кроме того, в санкционный список вошли: двоюродные братья главы Кремля Игорь и Роман Путины и Михаил Шеломов. Также под ограничениями попала и экс-супруга Путина Людмила Очеретная, его друзья Александр Плехов, Михаил Клишин, Юрий Шамалов и Виктор Хмарин.

Введение санкций против этих лиц аргументировано тем, что официальные активы кремлевского диктатора достаточно скромны, а вот приближенные к нему люди – наоборот.

У всех приближенных к Путину лиц зафиксировали немалые активы, помогающие кремлевскому диктатору и фактически финансирующие его жизнь.

Глава МИД Великобритании подчеркнула, что правительство будет продолжать вводить санкции против всех, кто поддерживает Путина и его военную машину. Это будет продолжаться, пока Украина не одержит победу в войне.

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