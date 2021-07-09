Об этом свидетельствует видео, которое обнародовали журналисты "Чрезвычайных новостей". На записи, которую ранее не показывали полицейские, видно, что патрульный закрыл глазок двери рукой.

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В это время гражданский, который, по неподтвержденным данным, является охранником частной фирмы, пытался пилить дверь болгаркой. Рядом находился и новый владелец квартиры.

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Судя по видео из нагрудной камеры частного охранника, ранения патрульный и двое гражданских получили именно при попытке попасть внутрь жилища.

Журналисты утверждают, что полицию вызвал сам Иван Мартынюк, однако полицейские начали активно помогать людям, которые прибыли выселять мужчину из квартиры.

В пресс-службе полиции Киева появление этой записи 24 каналу пока не прокомментировали, предложив прислать официальный запрос.

О состоянии здоровья других пострадавших пока ничего не известно. Согласно официальной версии, покупатель квартиры получил тяжелое ранение головы. Охранник частной компании получил ранение плеча.

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Киевлянин Иван Мартынюк якобы не смог выплатить кредит, из-за чего исполнительная служба выставила квартиру на открытые торги. Владелец жилья начал оспаривать право собственности нового владельца. Утром 7 июля в квартиру дома ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58 пришли представители частной охранной фирмы и сам покупатель.

Во время попыток полицейских и охранников попасть в квартиру Мартынюк применил огнестрельное оружие и забаррикадировался внутри помещения. Переговоры со злоумышленником ни к чему не привели. Он поджег квартиру. Из-за этого спецназовцы начали штурм и задержали вооруженного мужчину.

Ему инкриминируют покушение на жизнь полицейского и на еще двух человек. Если суд признает вину мужчины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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