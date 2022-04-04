Однако на этот раз обращению президента Украины к румынским депутатам предшествовал необычный момент, сообщает 24 канал.
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Парламент Румынии почтил память жертв войны в Украине
Румынский депутат и президент Союза украинцев Румынии Николай-Мирослав Петрецкий призвал своих коллег почтить минутой молчания память всех погибших на войне в Украине.
В результате незаконной агрессии Российской Федерации на территории Украины, в результате которой погибли тысячи невинных людей, попрошу вас держать минуту молчания,
– сказал депутат.
Добавим, что часть своей речи он произнес на украинском языке.
Обращение Зеленского к парламенту Румынии: смотрите видео