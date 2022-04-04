Проте цього разу зверненню президента України до румунських депутатів передував незвичний момент, інформує 24 канал.

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Парламент Румунії вшанував пам'ять жертв війни в Україні

Румунський депутат та президент Союзу українців Румунії Микола-Мирослав Петрецький закликав своїх колег вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих на війні в Україні.

У наслідок незаконної агресії Російської Федерації на території України, в наслідок якої загинули тисячі невинних людей попрошу вас тримати хвилину мовчання,

– сказав депутат.

Додамо, що частину своєї промови він виголосив українською мовою.

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