У ніч на 4 квітня Зеленський виступив з промовою на церемонії нагородження переможців музичної премії Grammy.

До теми У нас однакові цінності, кров одного кольору, – Зеленський закликав США не забувати про Україну

Він закликав глядачів та учасників підтримати Україну у будь-який спосіб.

"Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малюють ракети, а не зірки. Понад 400 дітей травмованих, а 153 дитини вже загинули. І ми вже ніколи не побачимо їх малюнків. Батьки щасливі прокидатись вранці. В бомбосховищах. Але живими. Війна не дає змоги вибирати – хто виживе, а хто залишиться у вічному мовчанні", – сказав у відеозверненні Володимир Зеленський.

У своїй промові він розповів зіркам світового шоубізнесу про те, що українські музиканти зараз одягнули військову форму та бронежилети замість костюмів, захищають країну та співають пораненим у госпіталях.

Ми захищаємо нашу свободу. Жити. Любити. Звучати,

– додав Президент України.

Він закликав усіх наповнити тишу своєю музикою і зробити це, аби розповісти нашу історію та підтримати Україну у будь-який спосіб, тільки не мовчанням.

Володимир Зеленський виступив зі зверненням на церемонії Grammy: відео

Grammy – одна з найпрестижніших музичних нагород американської Академії звукозапису. Цьогоріч її вручають 64 раз.