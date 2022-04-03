Над Гостомелем снова развевается флаг Украины

Резников вместе с командующим обороной Киева Александром Сырским и главой МВД Денисом Монастырским встретился с военными у разрушенного самолета "Мрия".

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Они поблагодарили украинских военных "за их неустанную борьбу, за сопротивление, которое они дали оккупанту".

Глава Минобороны отметил, что над Гостомелем снова развевается флаг Украины.

"Наши воины выбили врага из киевских земель", – сказал Резников.

Резников встретился с военными в уволенном Гостомеле / ​​Фото фейсбук министра

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