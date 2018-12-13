Перед проведением Объединяющего собора в Киево-Печерской лавре готовили провокации

Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. В частности, акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13-14 декабря на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает корреспондент 24 канала.

Так, СБУ показала видеозапись с неизвестным мужчиной по имени Юрий, который должен был организовать провокации на территории Киево-Печерской лавры, однако рассказал обо всём сотруднику СБУ.

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Ранее Юрий встретился с наместником лавры митрополитом Павлом (Лебедем). Он рассказал о планах 13-14 декабря на территории лавры провести акции против Томоса, а в день Объединительного собора, 15 декабря, – крестные ходы в Одессе, Херсоне и Киеве. Во время этих событий и планировали провокации и столкновения.

СБУ пока не задержала ни одного подозреваемого в подготовке к совершению провокаций. Однако в рамках уголовного производства планируют допросить наместника митрополита Павла.