Как Россия использует Московский патриархат против Украины: СБУ выдала буклеты

Служба безопасности Украины выдала серию специальных информационных буклетов, первые выпуски которых посвящены террористической деятельности спецслужб России в Украине и использованию страной-агрессором в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Буклеты изданы на украинском и английском языках и содержат специальные QR-коды, предоставляющие прямой доступ к информации о фактах российской преступной деятельности. Эти факты разоблачены и СБУ, и собраны общественными активистами.

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Тематика первых выпусков этих буклетов является неслучайной, отметили в украинской спецслужбе.

Целенаправленное инспирирование российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения вооруженных сил РФ в нашу страну,

– подчеркнул председатель СБУ Василий Грицак.



Буклеты СБУ

Буклеты от СБУ о российской террористической деятельности в Украине

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Напомним, 10 декабря СБУ отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому УПЦ МП Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области.

А перед этим, 5 декабря, СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП, и разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную вражду.