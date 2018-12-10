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      Как Россия использует Московский патриархат против Украины: СБУ выдала буклеты

      91 Читати новину українською
      СБУ информирует, как Россия использует Московский патриархат против Украины
      СБУ информирует, как Россия использует Московский патриархат против Украины / Скриншот из буклета СБУ

      Служба безопасности Украины выдала серию специальных информационных буклетов, первые выпуски которых посвящены террористической деятельности спецслужб России в Украине и использованию страной-агрессором в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата.

      Об этом сообщает  пресс-служба СБУ.

      Буклеты изданы на украинском и английском языках и содержат специальные QR-коды, предоставляющие прямой доступ к информации о фактах российской преступной деятельности. Эти факты разоблачены и СБУ, и собраны общественными активистами.

      Читайте также: Давление со стороны силовиков: почему СБУ не впустили митрополита УПЦ МП Илариона из "ДНР"

      Тематика первых выпусков этих буклетов является неслучайной, отметили в украинской спецслужбе.

      Целенаправленное инспирирование российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения вооруженных сил РФ в нашу страну,
      – подчеркнул председатель СБУ Василий Грицак.

      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія Крим
      Буклеты СБУ

      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія Крим

      Буклеты от СБУ о российской террористической деятельности в Украине

      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія Крим

      Как Россия использовала Московский патриархат для аннексии Крыма

      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія Крим

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      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія КримИнформация о сбитии в 2014 году самолета рейса МН17 в небе над Донбассом

      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія Крим

      Как Россия устраиваю провокации, привлекая к ним участников АТО

      Напомним, 10 декабря СБУ отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому УПЦ МП Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области.

      А перед этим, 5 декабря, СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП, и разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную вражду.

      Теги: Новости политики Новости Украины УПЦ МП Российская пропаганда СБУ Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Религия
      Источник: 24 канал
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