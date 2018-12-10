Як Росія використовує Московський патріархат проти України: СБУ видала буклети

Служба безпеки України видала серію спеціальних інформаційних буклетів, перші випуски яких присвячені терористичній діяльності спецслужб Росії в Україні та використанню країною-агресором у гібридній війні релігійних структур Московського патріархату.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Буклети видані українською та англійською мовами та містять спеціальні QR-коди, що надають прямий доступ до інформації про факти російської злочинної діяльності. Ці факти викриті і СБУ, і зібрані громадськими активістами.

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Тематика перших випусків цих буклетів є невипадковою, зауважили в українській спецслужбі.

Цілеспрямоване інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для відкритого військового вторгнення збройних сил РФ у нашу країну,

– наголосив голова СБУ Василь Грицак.



Буклети СБУ



Буклети від СБУ про російську терористичну діяльність в Україні



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Нагадаємо, 10 грудня СБУ відмовила митрополиту Донецькому і Маріупольському УПЦ МП Іларіону у проїзді через лінію розмежування у Донецькій області.



А перед цим, 5 грудня, СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП, і викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.