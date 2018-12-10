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      Як Росія використовує Московський патріархат проти України: СБУ видала буклети

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      СБУ інформує, як Росія використовує Московський патріархат проти України
      СБУ інформує, як Росія використовує Московський патріархат проти України / Скріншот з буклету СБУ

      Служба безпеки України видала серію спеціальних інформаційних буклетів, перші випуски яких присвячені терористичній діяльності спецслужб Росії в Україні та використанню країною-агресором у гібридній війні релігійних структур Московського патріархату.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ.

      Буклети видані українською та англійською мовами та містять спеціальні QR-коди, що надають прямий доступ до інформації про факти російської злочинної діяльності. Ці факти викриті і СБУ, і зібрані громадськими активістами.

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      Тематика перших випусків цих буклетів є невипадковою, зауважили в українській спецслужбі.

      Цілеспрямоване інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для відкритого військового вторгнення збройних сил РФ у нашу країну,
      – наголосив голова СБУ Василь Грицак.

      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія Крим
      Буклети СБУ

      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія Крим
      Буклети від СБУ про російську терористичну діяльність в Україні

      СБУ російська пропаганда УПЦ МП війна Донбас анексія Крим
      Як Росія використала Московський патріархат для анексії Криму

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      Нагадаємо, 10 грудня СБУ відмовила митрополиту Донецькому і Маріупольському УПЦ МП Іларіону у проїзді через лінію розмежування у Донецькій області.

      А перед цим, 5 грудня, СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП, і викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі СБУ Російська пропаганда УПЦ МП Релігія Україна – Росія Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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