Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, ведение боев на танках Leopard требует длительного обучения.

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Зачем нужна заблаговременная подготовка танкистов

Игорь Романенко сообщил, что ситуация на фронте серьезная, поэтому нужно начинать готовиться уже сейчас. К тому же, Украине следует проводить активную позицию по получению усиления поддержки от западных партнеров.

По его мнению, смысл в заблаговременной подготовке танкистов все же есть. Главное преимущество – наличие запаса времени.

Военный эксперт подчеркнул, что обучение на немецких гусеничных боевых машинах Marder длится 8 недель, то есть 2 месяца. Вероятно, что учиться на танках Leopard нужно дольше.

О танках они, видимо, скажут, что обучение сложнее и нужно на это до 3 месяцев,

– объяснил он.

По словам Романенко, хотя окончательного решения еще нет, впрочем, 3 месяца – это именно тот промежуток времени, в течение которого россияне будут способны привести в боевую готовность 300 тысяч мобилизованных.

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Генерал-лейтенант ВСУ в отставке подчеркнул, что такая численность россиян – это сила.

"И если с палками даже поставить такое количество людей – уже проблема", – рассказал он.

По его мнению, у России есть запасы ресурсов. Во время ведения боевых действий в Донецкой области враг в течение суток усиливает свой личный состав.

"Мобилизированные впереди, а затем кадровые военные подразделения и части вооруженных сил России – такого рода тактику мы видим", – подчеркнул Романенко.

По его словам, россияне не обращают внимания на потери.

Реализуется Жуковский принцип, что российские женщины еще нарождают,

– рассказал он.

Не меньшее значение играет и российская пропаганда, взращенная годами. Ее сформировал президент России Владимир Путин "за нефтедоллары". Это также имеет отражение на войне против Украины.

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