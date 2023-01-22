Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, ведение боев на танках Leopard требует длительного обучения.
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Зачем нужна заблаговременная подготовка танкистов
Игорь Романенко сообщил, что ситуация на фронте серьезная, поэтому нужно начинать готовиться уже сейчас. К тому же, Украине следует проводить активную позицию по получению усиления поддержки от западных партнеров.
По его мнению, смысл в заблаговременной подготовке танкистов все же есть. Главное преимущество – наличие запаса времени.
Военный эксперт подчеркнул, что обучение на немецких гусеничных боевых машинах Marder длится 8 недель, то есть 2 месяца. Вероятно, что учиться на танках Leopard нужно дольше.
О танках они, видимо, скажут, что обучение сложнее и нужно на это до 3 месяцев,
– объяснил он.
По словам Романенко, хотя окончательного решения еще нет, впрочем, 3 месяца – это именно тот промежуток времени, в течение которого россияне будут способны привести в боевую готовность 300 тысяч мобилизованных.
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Каких проблем смогут избежать ВСУ
Генерал-лейтенант ВСУ в отставке подчеркнул, что такая численность россиян – это сила.
"И если с палками даже поставить такое количество людей – уже проблема", – рассказал он.
По его мнению, у России есть запасы ресурсов. Во время ведения боевых действий в Донецкой области враг в течение суток усиливает свой личный состав.
"Мобилизированные впереди, а затем кадровые военные подразделения и части вооруженных сил России – такого рода тактику мы видим", – подчеркнул Романенко.
По его словам, россияне не обращают внимания на потери.
Реализуется Жуковский принцип, что российские женщины еще нарождают,
– рассказал он.
Не меньшее значение играет и российская пропаганда, взращенная годами. Ее сформировал президент России Владимир Путин "за нефтедоллары". Это также имеет отражение на войне против Украины.
Предоставление Украине танков Leoprard: последние новости
- 20 января в Германии прошло заседание в формате "Раммштайн". Партнеры Украины не пришли к общему решению по передаче танков Leopard.
- Такая позиция вызвала шквал отрицательных эмоций не только у украинцев. После заседания многие немцы вышли на протест. Люди потребовали предоставить Украине необходимые боевые танки.
- В правительстве канцлера Германии Олафа Шольца опровергли утверждение, что Германия препятствует передаче танков. В свою очередь министр обороны Борис Писториус заявил, что в партнеры не пришли к единому мнению. К тому же есть веские причины против поставок танков. В то же время Писториус сказал, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения".
- На такое заявление министра обороны резко отреагировал замглавы МИД Андрей Мельник. Он подчеркнул, что Германия должна наконец-то принять решение по поставке танков, ведь время имеет важное значение.