Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, ведення боїв на танках Leopard вимагає тривалого навчання.

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Для чого потрібна завчасна підготовка танкістів

Ігор Романенко повідомив, що ситуація на фронті серйозна, тому треба починати готуватися вже зараз. До того ж Україні слід проводити активну позицію щодо отримання посилення підтримки від західних партнерів.

На його думку, сенс у завчасній підготовці танкістів все ж є. Головна перевага – наявність запасу часу.

Військовий експерт наголосив, що навчання на німецьких гусеничних бойових машинах Marder триває 8 тижнів, тобто 2 місяці. Ймовірно, що опановувати танками Leopard треба довше.

Про танки вони, мабуть, скажуть, що навчання складніше і треба на це до 3 місяців,

– пояснив він.

За словами Романенка, хоча остаточного рішення ще немає, втім 3 місяці – це саме той проміжок часу, протягом якого росіяни будуть спроможні привести в бойову готовність 300 тисяч мобілізованих.

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Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці наголосив, що така чисельність росіян – це сила.

"І якщо з палицями навіть поставити таку кількість людей – вже проблема", – розповів він.

На його думку, у Росії є запаси ресурсів. Під час ведення бойових дій на Донеччині ворог протягом доби підсилює свій особовий склад.

"Мобілізовані попереду, а потім кадрові військові підрозділи й частини Збройних сил Росії – такого роду тактику ми бачимо", – наголосив Романенко.

За його словами, росіяни не звертають увагу на втрати.

Реалізується Жуковський принцип, що російські жінки ще понароджують,

– розповів він.

Не меншого значення відіграє і російська пропаганда, виплекана роками. Її сформував президент Росії Владімір Путін "за нафтодолари". Це також має свій відбиток на війні проти України.

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