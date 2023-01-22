Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, ведення боїв на танках Leopard вимагає тривалого навчання.
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Для чого потрібна завчасна підготовка танкістів
Ігор Романенко повідомив, що ситуація на фронті серйозна, тому треба починати готуватися вже зараз. До того ж Україні слід проводити активну позицію щодо отримання посилення підтримки від західних партнерів.
На його думку, сенс у завчасній підготовці танкістів все ж є. Головна перевага – наявність запасу часу.
Військовий експерт наголосив, що навчання на німецьких гусеничних бойових машинах Marder триває 8 тижнів, тобто 2 місяці. Ймовірно, що опановувати танками Leopard треба довше.
Про танки вони, мабуть, скажуть, що навчання складніше і треба на це до 3 місяців,
– пояснив він.
За словами Романенка, хоча остаточного рішення ще немає, втім 3 місяці – це саме той проміжок часу, протягом якого росіяни будуть спроможні привести в бойову готовність 300 тисяч мобілізованих.
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Яких проблем зможуть уникнути ЗСУ
Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці наголосив, що така чисельність росіян – це сила.
"І якщо з палицями навіть поставити таку кількість людей – вже проблема", – розповів він.
На його думку, у Росії є запаси ресурсів. Під час ведення бойових дій на Донеччині ворог протягом доби підсилює свій особовий склад.
"Мобілізовані попереду, а потім кадрові військові підрозділи й частини Збройних сил Росії – такого роду тактику ми бачимо", – наголосив Романенко.
За його словами, росіяни не звертають увагу на втрати.
Реалізується Жуковський принцип, що російські жінки ще понароджують,
– розповів він.
Не меншого значення відіграє і російська пропаганда, виплекана роками. Її сформував президент Росії Владімір Путін "за нафтодолари". Це також має свій відбиток на війні проти України.
Надання Україні танків Leoprard: останні новини
- 20 січня у Німеччині пройшло засідання у форматі "Рамштайн". Партнери України не дійшли до спільного рішення щодо передачі танків Leopard.
- Така позиція викликала шквал негативних емоцій не лише в українців. Після засідання багато німців вийшли на протест. Люди вимагали надати Україні необхідні бойові танки.
- В уряді канцлера Німеччини Олафа Шольца спростували твердження, що Німеччина перешкоджає передачі танків. Своєю чергою міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що в партнери не дійшли єдиної думки. До того ж є вагомі причини проти постачання танків. Водночас Пісторіус сказав, що доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення".
- На таку заяву міністра оборони різко відреагував заступник глави МЗС Андрій Мельник. Він підкреслив, що Німеччина повинна нарешті прийняти рішення щодо постачання танків, адже час має важливе значення.