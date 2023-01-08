Такое мнение в эфире 24 канала выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его мнению, в поставках вооружения произошел глобальный перелом, о котором украинцы давно мечтали.

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"Первыми были Patriot, их передача – глобальное решение, новый уровень, новое качество. Мероприятие от предотвращения поражения Украины перешло к обеспечению победы. Мы об этом говорили много, и сейчас это свершилось", – сообщил глава "Центра совместных действий".

Скоро получим ATACMS

По словам Рыбачука, украинцы много и не без основания критиковали Запад, Но теория о том, что надо русскую болотную лягушку варить потихоньку, чтобы она не выпрыгнула из кувшина, сработала.

Когда-то Javelin считались эскалацией, а сейчас после французских легких танков, американских "убийц танков", на очереди Leopard, – уверен глава "Центра совместных действий".

У Олега Рыбачука нет сомнений, что уже в этом году Украина может получить ракеты дальнего действия ATACMS, немецкие и британские танки, и другие виды наступательного оружия, которые помогут Украине осуществить активное контрнаступление, к которому ВСУ уже готовы.

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"Рамштайн" решает вопросы логистики

По мнению главы Центра совместных действий, если россияне будут продолжать уничтожать украинскую инфраструктуру, то реакция Запада будет только расти.

Мы посмотрим, что наш богобоязненный Путин будет делать дальше после того, как он постоял в храме. Может, он услышал голос Божий. Мы же не знаем, как они себя поведут,

– считает Рыбачук.

По его словам, для Украины важно, чтобы встречи в формате "Рамштайн" проходили как можно чаще. Такой формат – самая большая коалиция со времен Второй мировой войны, на которой решают не только вопросы оружия, но и логистики.

"Поэтому мы получаем тягачи для танков, многие другие вещи, о которых мы даже не знаем. Эти встречи "Рамштайн" чрезвычайно важны для логистического обеспечения, его непрерывности, для того чтобы быть уверенным, что не будет перебоев", - уверен эксперт.

Олег Рыбачук убежден, что сам факт того, что встречи в формате "Рамштайн" проходят регулярно, делает бесперспективными ожидания Путина.

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