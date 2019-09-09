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      Переданный России экс-переводчик Гройсмана Ежов планирует вернуться в Украину: видео

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      Переданный России экс-переводчик Гройсмана Ежов планирует вернуться в Украину
      Переданный России экс-переводчик Гройсмана Ежов планирует вернуться в Украину / Громадское

      Бывший переводчик Гройсмана Станислав Ежов, которого передали России в рамках проведенного обмена заключенными, пообещал вернуться в Украину.

      Об этом он заявил накануне вылета в Москву, передает ТСН.

      Интересно! Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно

      На видео видно, что журналист Андрей Цаплиенко спросил, уверен ли Ежов в собственной безопасности после приезда в Россию. На что тот назвал представителя СМИ "бандеровским пропагандистом" и довольно грубо попросил прекратить съемку.

      Смотрите видео: Ежов пообещал вернуться в Украину

      Что известно о деле экс-переводчика Гройсмана?В конце 2017 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила сотрудника секретариата кабмина Станислава Ежова в том, что его завербовали российские спецслужбы. В обязанности Ежова входил перевод встреч премьер-министра с иностранными делегациями.

      Так, СБУ установила, что завербованный чиновник собирал служебную информацию правительства, в частности относительно заграничных поездок и переговоров премьер-министра. Затем он по электронной почте пересылал ее представителям спецслужб РФ. 21 декабря Ежову объявили подозрение по статье о государственной измене.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Станислав Ежов
      Источник: 24 канал
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