Переданный России экс-переводчик Гройсмана Ежов планирует вернуться в Украину: видео

Бывший переводчик Гройсмана Станислав Ежов, которого передали России в рамках проведенного обмена заключенными, пообещал вернуться в Украину.

Об этом он заявил накануне вылета в Москву, передает ТСН.

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На видео видно, что журналист Андрей Цаплиенко спросил, уверен ли Ежов в собственной безопасности после приезда в Россию. На что тот назвал представителя СМИ "бандеровским пропагандистом" и довольно грубо попросил прекратить съемку.

Смотрите видео: Ежов пообещал вернуться в Украину

Что известно о деле экс-переводчика Гройсмана?В конце 2017 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила сотрудника секретариата кабмина Станислава Ежова в том, что его завербовали российские спецслужбы. В обязанности Ежова входил перевод встреч премьер-министра с иностранными делегациями.



Так, СБУ установила, что завербованный чиновник собирал служебную информацию правительства, в частности относительно заграничных поездок и переговоров премьер-министра. Затем он по электронной почте пересылал ее представителям спецслужб РФ. 21 декабря Ежову объявили подозрение по статье о государственной измене.