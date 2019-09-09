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      Переданий Росії експерекладач Гройсмана Єжов планує повернутися в Україну: відео

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      Переданий Росї експерекладач Гройсмана Єжов планує повернутися в Україну
      Переданий Росї експерекладач Гройсмана Єжов планує повернутися в Україну / Громадське

      Колишній перекладач Гройсмана Станіслав Єжов, якого передали Росії в рамках проведеного обміну ув'язненими, пообіцяв повернутися в Україну.

      Про це він заявив напередодні вильоту до Москви, передає ТСН.

      Цікаво! Обмін полоненими відбувся: все, що про це відомо

      На відео видно, що журналіст Андрій Цаплієнко запитав, чи впевнений Єжов у власній безпеці після приїзду до Росії. На що той назвав представника ЗМІ "бандерівським пропагандистом" і досить грубо попросив припинити зйомку.

      Дивіться відео: Єжов пообіцяв повернутися в Україну

      Що відомо про справу експерекладача Гройсмана?Наприкінці 2017 року контррозвідка Служби безпеки України викрила співробітника секретаріату кабміну Станіслава Єжова у тому, що його завербували російські спецслужби. До обов’язків Єжова входив переклад зустрічей прем’єр-міністра України з іноземними делегаціями.

      Так, СБУ встановила, що завербований чиновник збирав службову інформацію уряду, зокрема щодо закордонних поїздок і переговорів прем'єр-міністра. Потім він електронною поштою пересилав її представникам спецслужб РФ. 21 грудня Єжову оголосили підозру за статтею про державну зраду.

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Станіслав Єжов Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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