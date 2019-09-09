Переданий Росії експерекладач Гройсмана Єжов планує повернутися в Україну: відео

Колишній перекладач Гройсмана Станіслав Єжов, якого передали Росії в рамках проведеного обміну ув'язненими, пообіцяв повернутися в Україну.

Про це він заявив напередодні вильоту до Москви, передає ТСН.

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На відео видно, що журналіст Андрій Цаплієнко запитав, чи впевнений Єжов у власній безпеці після приїзду до Росії. На що той назвав представника ЗМІ "бандерівським пропагандистом" і досить грубо попросив припинити зйомку.

Дивіться відео: Єжов пообіцяв повернутися в Україну

Що відомо про справу експерекладача Гройсмана?Наприкінці 2017 року контррозвідка Служби безпеки України викрила співробітника секретаріату кабміну Станіслава Єжова у тому, що його завербували російські спецслужби. До обов’язків Єжова входив переклад зустрічей прем’єр-міністра України з іноземними делегаціями.



Так, СБУ встановила, що завербований чиновник збирав службову інформацію уряду, зокрема щодо закордонних поїздок і переговорів прем'єр-міністра. Потім він електронною поштою пересилав її представникам спецслужб РФ. 21 грудня Єжову оголосили підозру за статтею про державну зраду.