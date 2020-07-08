Больных не стало больше поступать, но до критического уменьшения вируса в популяции еще далеко.

Що змінилось в "коронагоспіталях"?

Минуло ще пару чергувань. Чи відчуваємо ми наслідки послаблення карантину Принципово нічого не змінилось. На жаль чи на щастя.

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Інфекційний госпіталь виконує свої дві головні задачі – лікує хворих на COVID-19 та протидіє зараженню персоналу та пацієнтів в інших профільних стаціонарах.

Як і раніше, основні наші пацієнти – люди у важкому та середньотяжкому стані, які мають всі ознаки респіраторного захворювання. Або пацієнти, яким необхідна ургентна госпіталізація, проте є підозра на COVID-19 і визначитись без ПЛР тестування неможливо. Через добу непідтверджені форми переводимо відповідно до основного захворювання. Легкі форми не поступають, за виключенням мешканців гуртожитків, яким потрібна ізоляція.

У великих лікарнях по столиці зроблено обсерваційні відділення, тому потік хворих через інфекційний стаціонар більш-менш починається адекватний, поступово логістика покращується.

Розкіш для Києва

На жаль, є ще багато неприємних непорозумінь. Висококваліфіковані оснащені бригади швидкої допомоги – розкіш столиці, яку треба цінувати та максимально берегти.

Халатне та непрофесійне відношення до пацієнтів на догоспітальному етапі призводить до марної трати часу, нервів та шкоди пацієнтам. Інфекціоністи не лікують інфаркти, інсульти, онкологію, гематологію. Підтасовуючи дані, брешучи чи недообстежуючи хворих лише втрачається цінний час на допомогу. Не треба коронавірусом затьмарювати дійсно серйозні захворювання!

Наважчий день – понеділок. Після вихідних хворі у великій кількості звертаються в амбулаторії чи поліклініки, щоб отримати медичну допомогу. Але, при наявності лихоманки, без інфекціоністів діло не обходиться…

Працювати в ЗІЗах (Засоби індивідуального захисту – прим. ред.) у таку спеку неможливо. Це нереальне випробування для людського організму. Лікарі стоять перед вибором – дотримуватись правил захисту та отримати в майбутньому серйозні проблеми з судинами, гіпертонію, шкірні проблеми чи... перехворіти на коронавірус…

Але, в цілому, ситуація дійсно покращується. Важких хворих, підтверджено "ковідних", небагато. Більше проблем з тими, хто поступає з підозрою на вірус, і має супутні захворювання.

Як показує практика, мало у кого потім підтверджується COVID-19, але негайну допомогу потрібно надавати.

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Чому виросла кількість хворих?

На цифри, які озвучує кожного дня МОЗ, є чітке і раціональне пояснення. Навіть сам міністр зауважив, що в порівнянні з квітнем ми зараз обстежуємо в 50 раз більше людей. Відсоток виявлених позитивних – близько 7 від числа обстежуваних. Це багато чи мало? Думаю, як для "страшенної" та "смертельної" пандемії – це абсолютно не ті цифри. І, до речі, летальність ніяк не змінилась за останній місяць-півтора: 15 і 22 особи за 4 та 5 липня відповідно.

Наразі маємо справу з легкими та безсимптомними формами. І хоча це ще багатьох непокоїть, треба розуміти, що йде нормальний інфекційний процес за загальними законами. Імунітет знайомиться з новим ГРВІ. Так має бути. І, слава Богу, нічого страшного не відбувається.

Групи ризику – вони завжди в групі ризику. Грип, кір, менінгокок, бактеріальні пневмонії – нічим не безпечніші від COVID-19. Але ми жили якось раніше та вміли з цим справлятись. Уважне ставлення до людей похилого віку з проблеми по здоров'ю, своєчасна медична допомога, лікування супутніх захворювань, утримання людей з цієї групи від масових заходів – так потрібно ставитись до сучасних викликів. Так робили й раніше, хто розумів ситуацію. І без жорстких карантинних обмежень для всього населення.

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Будьмо спокійними, розсудливими. Відпочинок на природі, позитивні емоції та повага один до одного.

Літо має бути для зміцнення імунітету, а не для сварок та масового психозу. Будьте здорові! А ми залишаємось в строю!