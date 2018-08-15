Передовой европейский бизнес-акселератор объявил отбор украинских стартапов

Startup Wise Guys, один из передовых В2В акселераторов Европы, проводит отбор украинских стартапов на ранней стадии для участия в SaaS и Fintech программах. В рамках отборочных дней, которые пройдут в Киеве с 27 по 29 августа 2018 года, стартапы, которые подали заявку, примут участие в индивидуальных менторских сессиях, воркшопах и питчинг-сессиях от ведущих экспертов и выпускников акселератора.

Ukraine Startup Hunt проходит в рамках международного отбора, по итогам которого Startup Wise Guys пригласят ряд стартапов на финальный отборочный тур в Таллин и в Ригу к SaaS и Fintech батчей соответственно, где уже в каждую программу отберут 10 проектов. Команды получат до 30 000 евро посевных инвестиций и 3 месяца интенсивной программы, которая сфокусирована на развитии бизнеса в странах Европы. Со стартапами будут работать более 80 менторов и экспертов мирового уровня по направлениям product-market fit, масштабирование рынка, международные продажи и поиск инвестиций. Кроме того, компании, которые прошли программу, получат возможность получить дополнительно 150 000 евро во время следующих раундов.



Проходить акселерацию стартапам помогает мультинациональная команда из шести стран во главе с Кристобалем Алонсо. Программа B2B SaaS будет проходить в Таллине под руководством двух украинок – Александры Балковой и Карины Лапиной. Направление Fintech реализован при поддержке крупнейшего банка Прибалтики, Swedbank Latvia в Риге – в главном офисе. Имея в виду стартап-экосистему в Украине, которая активно развивается, СЕО акселератора и ранее участвовал в подобных tech-мероприятиях в Киеве, таких, как Saas Nation и Seedstars.



Отборочные дни пройдут в Киеве с 27 по 29 августа 2018 в 1991 Civic Tech Center. Зарегистрироваться в Ukraine Startup Hunt можно по ссылке.



Акселератор Startup Wise Guys работает с 2012 года и является одним из крупнейших инвесторов в странах Северной, Центральной и Восточной Европы по количеству сделок: в его портфеле уже более 100 компаний со всего мира, а показатель survival rate, характеризующий долю успешных бизнес проектов – 77%. Украина входит в топ-3 стран, из которых регулярно приходят заявки. За свою историю акселератор уже проинвестировал 13 украинских команд, которые одновременно стабильно демонстрировали высокие результаты и продуктивную работу. Такие показатели подтолкнули Startup Wise Guys к решению провести отдельное трехдневное мероприятие в Киеве, с участием передовых экспертов программы из нескольких стран. Команды получат индивидуальные рекомендации от международных экспертов по темам: продажи, поиск инвестиций, product-market fit и питч. Завершением мероприятия станет открытый питч-баттл, в результате которого жюри выберут два стартапа в финальный тур в сентябре.

Для справки:



Startup Wise Guys. Акселератор основан в 2012 году в Эстонии. Он является одним из крупнейших инвесторов в Северной, Центральной и Восточной Европе в компании на ранней стадии развития. За 7 лет работы, проведя 11 акселеративных программ, Startup Wise Guys инвестировал в более чем 100 стартапов из 35 стран. Компании, которые вошли в это число и получили в разное время финансовую и программную поддержку Startup Wise Guys, продолжают сегодня активно вести бизнес и развиваться. В акселераторе команды учатся масштабировать бизнес, привлекать финансирование и получают доступ к широкой сети инвесторов. Благодаря этому 7 из 10 удается в течение полугода поднять более чем 100 000 евро посевных инвестиций. Общий объем инвестиций, привлеченных стартапами Startup Wise Guys, превышает 20 миллионов евро. Для высокорискового сегмента – это очень значительный показатель.



В портфолио компании – стартап VitalFields, который в 2016 году был приобретен The Climate Corporation. Среди других успешных проектов – стартапы, которые устойчиво развиваются RebelRoam, EstateGuru, CallPage, ежемесячный регулярный доход (MRR) которых превышает 100 000 евро. Стартап CallPage совсем недавно получил 4,5 миллиона долларов. Основатели проекта является украинцами по происхождению.

Программы B2B SaaS и Fintech



B2B SaaS – практическая интенсивная менторская программа продолжительностью 3 месяца. Проходит в Таллине с 8 октября 2018 до 29 января 2019. Программа сфокусирована на продажах, привлечении инвестиций, product-market fit и питч-навыках.



Fintech – программа, которую во второй раз Startup Wise Guys проводит вместе со Swedbank – крупнейшим банком Балтийского региона и Швеции. Первую программу Wise Guys Fintech закончили 10 бизнес-команд из 9 различных стран, включая украинские стартапы.

Кристобал Алонсо



CEO крупнейшего B2B акселератора Европы Startup Wise Guys и одной из самых активно инвестирующих компаний в стартапы ранней стадии среди северных стран и стран Прибалтики. Большой опыт Кристобаль включая работу на руководящих позициях, как в крупнейших телеком-корпорациях Европы, так и позиции CEO, инвестора и ментора в нескольких стартапах. Имеет степень в области делового администрирования и степень MBA, которую получил после окончания передовой мировой бизнес-школы INSEAD.



В течение последних двух лет Кристобал активно отбирает потенциально успешные стартапы во всем мире. Делать это настолько эффективно ему помогает хорошее понимание специфики работы корпоративного, инвестиционного и стартап-сегментов.

Что такое SaaS и Fintech стартапы?SaaS (software as a service) стартап – проект, направленный на создание программного обеспечения или программы для бизнеса, доступ к которому заказчик получает через интернет. При этом заказчик не покупает программное обеспечение, а вносит абонентскую плату за право пользования.

Fintech (financial technologies) стартап – проект, направленный на создание программного обеспечения, которое предлагает альтернативные технологии традиционным финансовым организациям в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг, или направленные на улучшение и оптимизацию предоставления существующих финансовых услуг.