Передовий європейський бізнес-акселератор оголосив відбір українських стартапів

Startup Wise Guys, один з передових В2В акселераторів Європи, проводить відбір українських стартапів на ранній стадії для участі в SaaS і Fintech програмах. У рамках відбіркових днів, які пройдуть в Києві з 27 до 29 серпня 2018 року, стартапи, що подали заявку, візьмуть участь в індивідуальних менторських сесіях, воркшопах і пітчинг-сесіях від провідних експертів і випускників акселератора.

Ukraine Startup Hunt проходить в рамках міжнародного відбору, за підсумками якого Startup Wise Guys запросять низку стартапів на фінальний відбірковий тур в Таллін і в Ригу до SaaS і Fintech батчів відповідно, де вже в кожну програму відберуть 10 проектів. Команди отримають до 30 000 євро посівних інвестицій і 3 місяці інтенсивної програми, яка сфокусована на розвитку бізнесу в країнах Європи. Із стартапами працюватимуть понад 80 менторів та експертів світового рівня за напрямами product-market fit, масштабування ринку, міжнародні продажі і пошук інвестицій. Крім того, компанії, які пройшли програму, отримають можливість одержати додатково 150 000 євро під час наступних раундів.

Проходити акселерацію стартапам допомагає мультинаціональна команда з шести країн на чолі з Крістобалем Алонсо. Програма B2B SaaS буде проходити в Талліні під керівництвом двох українок – Олександри Балкової та Каріни Лапіної. Напрям Fintech реалізований за підтримки найбільшого банку Прибалтики, Swedbank Latvia в Ризі – в головному офісі. Маючи на увазі стартап-екосистему в Україні, яка активно розвивається, СЕО акселератора і раніше брав участь в подібних tech-заходах в Києві, таких, як Saas Nation і Seedstars.

Відбіркові дні пройдуть в Києві з 27 до 29 серпня 2018 року у 1991 Civic Tech Center. Зареєструватися до Ukraine Startup Hunt можна за лінком.

Акселератор Startup Wise Guys працює з 2012-го року і є одним з найбільших інвесторів в країнах Північної, Центральної та Східної Європи за кількістю угод: в його портфелі вже понад 100 компаній з усього світу, а показник survival rate, який характеризує частку успішних бізнес-проектів – 77%. Україна входить в топ-3 країн, з яких регулярно приходять заявки. За свою історію акселератор вже проінвестував 13 українських команд, які водночас стабільно демонстрували високі результати і продуктивну роботу. Такі показники підштовхнули Startup Wise Guys до рішення провести окремий триденний захід у Києві, за участю передових експертів програми з кількох країн. Команди отримають індивідуальні рекомендації від міжнародних експертів за темами: продажі, пошук інвестицій, product-market fit і пітчі. Завершенням заходу стане відкритий пітч-баттл, в результаті якого журі оберуть два стартапи до фінального туру у вересні.

Для довідки:

Startup Wise Guys. Акселератор засновано у 2012 році в Естонії. Він є одним з найбільших інвесторів в Північній, Центральній і Східній Європі в компанії на ранній стадії розвитку. За 7 років роботи, провівши 11 акселеративних програм, Startup Wise Guys інвестував в понад 100 стартапів з 35 країн. Компанії, які увійшли до цього числа і отримали в різний час фінансову і програмну підтримку Startup Wise Guys, продовжують сьогодні активно вести бізнес і розвиватися. У акселераторі команди вчаться масштабувати бізнес, залучати фінансування і отримують доступ до широкої мережі інвесторів. Завдяки цьому 7 з 10 вдається протягом півроку підняти більш ніж 100 000 євро посівних інвестицій. Загальний обсяг інвестицій, залучених стартапами Startup Wise Guys, перевищує 20 мільйонів євро. Для високоризикового сегмента – це дуже значний показник.

У портфоліо компанії – стартап VitalFields, який в 2016 році був придбаний The Climate Corporation. Серед інших успішних проектів – стартапи, які стало розвиваються RebelRoam, EstateGuru, CallPage, щомісячний регулярний дохід (MRR) яких перевищує 100 000 євро. Стартап CallPage зовсім недавно отримав 4,5 мільйона доларів. Засновники проекту є українцями за походженням.

Програми B2B SaaS і Fintech

B2B SaaS – практична інтенсивна менторська програма, тривалістю 3 місяці. Проходить в Талліні з 8 жовтня 2018 до 29 січня 2019. Програма сфокусована на продажах, залученні інвестицій, product-market fit і пітч-навичках.

Fintech – програма, яку вдруге Startup Wise Guys проводить разом зі Swedbank – найбільшим банком Балтійського регіону та Швеції. Першу програму Wise Guys Fintech закінчили 10 бізнес-команд з 9 різних країн, включно з українськими стартапами.

Крістобал Алонсо

CEO найбільшого B2B акселератора Європи Startup Wise Guys і однієї із найбільш активно інвестуючих компаній в стартапи ранньої стадії серед північних країн і країн Прибалтики. Великий досвід Крістобала включає роботу на керівних позиціях, як в найбільших телеком-корпораціях Європи, так і позиції CEO, інвестора і ментора в декількох стартапах. Має ступінь в галузі ділового адміністрування та ступінь MBA, який отримав після закінчення передової світової бізнес-школи INSEAD.

Протягом останніх двох років Крістобал активно відбирає потенційно успішні стартапи в усьому світі. Робити це настільки ефективно йому допомагає добре розуміння специфіки роботи корпоративного, інвестиційного та стартап-сегментів.

Що таке SaaS та Fintech стартапи?SaaS (software as a service) стартап – проект, спрямований на створення програмного забезпечення або програми для бізнесу, доступ до якого замовник отримує через інтернет. При цьому замовник не купує програмне забезпечення, а вносить абонентську плату за право користування.

Fintech (financial technologies) стартап – проект, спрямований на створення програмного забезпечення, яке пропонує альтернативні технології традиційним фінансовим організаціям в особі банків і посередників на ринку фінансових послуг, або спрямовані на поліпшення та оптимізацію надання існуючих фінансових послуг.