Гуманитарные грузы доставили автопоездом. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев 8 апреля.

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Помощь передали военным на юго-восточном направлении.

Гуманитарный груз был передан для Командования благодаря нашим друзьям из Польши,

– рассказал Наев.

В гуманитарные грузы собрали пищевые продукты длительного хранения, средства гигиены, спальные мешки и другие необходимые в военном быту вещи.



Гуманитарная помощь из Польши / Фото Командования объединенных сил ВСУ

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