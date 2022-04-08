Гуманітарні вантажі доставили автопотягом. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 8 квітня.

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Допомогу передали військовим на південно-східному напрямку.

Гуманітарний вантаж було передано для Командування завдяки нашим друзям з Польщі,

– розповів Наєв.

У гуманітарні вантажі зібрали харчові продукти довготривалого зберігання, засоби гігієни, спальні мішки та інші необхідні у військовому побуті речей.



Гуманітарна допомога з Польщі / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ