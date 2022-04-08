Гуманітарні вантажі доставили автопотягом. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 8 квітня.
Зверніть увагу Німеччина виділить 2 мільярди євро на підтримку українських біженців
Допомогу передали військовим на південно-східному напрямку.
Гуманітарний вантаж було передано для Командування завдяки нашим друзям з Польщі,
– розповів Наєв.
У гуманітарні вантажі зібрали харчові продукти довготривалого зберігання, засоби гігієни, спальні мішки та інші необхідні у військовому побуті речей.
Гуманітарна допомога з Польщі / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ
Цікаво – Як минула ніч в областях України 8 квітня: дивіться відео