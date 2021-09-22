Инцидент произошел в Гайсинском роддоме, в Винницкой области. Врачи рассказали, что в апреле женщина без объяснений оставила свою новорожденную дочь, а сама исчезла.

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Горе-мать просто сбежала

По словам врачей, 40-летняя женщина родила здоровую и активную девочку, но в один момент просто исчезла.

Она попросилась в душ, ушла. Девушки подождали 5 – 10 мин, бросились к душу – ее нет. Пребывание ее в стационаре закончено,

– рассказал врач Александр Стародуб.

Медики обратились к правоохранителям, а те выяснили, что человека с оставленными женщиной данными не существует. Кроме того, роженица не оставила отказа от ребенка.

Женщина требует вернуть ребенка

В роддоме девочку назвали Надежда. И вдруг в родильное наведалась мама с родственниками и устроила скандал, требуя вернуть дочь. Однако это возможно только после судебных разбирательств и экспертизы ДНК.

Соседи рассказывают, что у женщины есть еще 4 ребенка. Старшей дочери – 18 лет, младшей – 3. А вот о пятой беременности они не знали.

Интересно! Женщина объяснять что-либо отказывается, даже на первом судебном заседании она не рассказала, почему оставила малышку.