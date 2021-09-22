Інцидент стався у Гайсинському пологовому будинку, що на Вінниччині. Лікарі розповіли, що у квітні жінка без пояснень залишила свою новонароджену доньку, а сама зникла.

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Горе-мати просто втекла

За словами лікарів, 40 річна жінка народила здорову та активну дівчинку, але в один момент просто зникла.

Вона попросилася до душу, пішла. Дівчата почекали 5 – 10 хв, кинулися до душу – її немає. Все перебування її в стаціонарі закінчено,

– розповів лікар Олександр Стародуб.

Медики звернулись до правоохоронців, а ті з'ясували, що людини із залишеними жінкою даними не існує. Крім того, породілля не залишила відмови від дитини.

Жінка вимагає повернути дитину

У пологовому будинку дівчинку назвали Надія. Аж раптом до пологового навідалась мама з родичами й влаштувала скандал, вимагаючи повернути доньку. Однак це можливо лише після судових розглядів й експертизи ДНК.

Сусіди розповідають, що у жінки є ще 4 дитини. Старшій доньці – 18 років, молодшій – 3. А ось про п'яту вагітність вони не знали.

Цікаво! Жінка пояснювати будь-що відмовляється, навіть на першому судовому засіданні вона не розповіла, чому залишила малечу.