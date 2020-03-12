13:15
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Передвижение по Украине пока не будут ограничивать, – Криклий

      - Читати новину українською

      Общественный транспорт и поезда "Укрзализныци" будут курсировать согласно расписанию, несмотря на трехнедельный карантин в Украине – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Для того, чтобы уберечь пассажиров от Covid-19, в профильном министерстве обещают дополнительную дезинфекцию и усиленный контроль.

      Никаких ограничений по внутренним украинским перевозкам в условиях карантина пока не будет, отметил Владислав Криклий во время брифинга в Киеве.

      Читайте также Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе: перечень

      Под усиленным контролем будут места большого скопления людей, в первую очередь, речь идет о железнодорожных вокзалах.

      У нас постоянно происходит регулярная дезинфекция в местах концентрации людей – ежечасно. Также у нас осуществляются дезинфекционные мероприятия с пассажирскими вагонами. Мы обеспечены необходимыми средствами – масками, респираторами, средствами гигиены,
      – сообщил Криклий.

      В профильном ведомстве уверяют, что полностью под контролем и морское сообщение. Суда, прибывающие в украинские порты, осматривают эпидемиологи.

      На днях у нас были виялено признаки заболевания на судне под флагом Коморских островов, которое зашло в Бердянск. Все на судне – под обсервацией, обследуются медиками,
      – отметил министр.

      Авиасообщение в условиях карантина

      Для безопасности пассажиров для аэропорта "Борисполь" решили закупить оборудование для термального скрининга. Приостановлено авиасообщение с Италией: МАУ отменили рейсы в Венецию и Бергамо. Сегодня-завтра состоятся последние полеты в Милан. Авиасообщение с Римом остается, отметили в министерстве, для того, чтобы была возможной эвакуация украинских граждан. Остановлено также авиасообщение с Китаем и Ираном. В ближайшее время подобные решения будут приняты и в отношении полетов во Францию ​​и Германию.

      К теме МИД призывает украинцев воздержаться от зарубежных туристических путешествий: опасные направления

      Ранее правительство сообщило о закрытии 219 пунктов пропуска граждан и автотранспорта. В то же время 49 будут работать.

      С 12 марта по 3 апреля в Украине введен общенациональный карантин.
      Подробнее читайте здесь: По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится.

      коронавірус симптоми
      Все о коронавирусе Covid-19 / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Италии: за последние сутки умерли 197 человек
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 авиация Железная дорога Здоровье Водный транспорт Транспорт Владислав Криклий Укрзализниця
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:50 7 жутких фильмов о эпидемии и вирусах
      Юлія Михайлова
      сегодня , 11:30 Кризис в России: как Путин захватывает власть
      Іван Яковина
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 11:10 Коронавирус – не чума и не холера: боремся с паникой
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук