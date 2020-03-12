Передвижение по Украине пока не будут ограничивать, – Криклий

Общественный транспорт и поезда "Укрзализныци" будут курсировать согласно расписанию, несмотря на трехнедельный карантин в Украине – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Для того, чтобы уберечь пассажиров от Covid-19, в профильном министерстве обещают дополнительную дезинфекцию и усиленный контроль.

Никаких ограничений по внутренним украинским перевозкам в условиях карантина пока не будет, отметил Владислав Криклий во время брифинга в Киеве.

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Под усиленным контролем будут места большого скопления людей, в первую очередь, речь идет о железнодорожных вокзалах.

У нас постоянно происходит регулярная дезинфекция в местах концентрации людей – ежечасно. Также у нас осуществляются дезинфекционные мероприятия с пассажирскими вагонами. Мы обеспечены необходимыми средствами – масками, респираторами, средствами гигиены,

– сообщил Криклий.

В профильном ведомстве уверяют, что полностью под контролем и морское сообщение. Суда, прибывающие в украинские порты, осматривают эпидемиологи.

На днях у нас были виялено признаки заболевания на судне под флагом Коморских островов, которое зашло в Бердянск. Все на судне – под обсервацией, обследуются медиками,

– отметил министр.

Авиасообщение в условиях карантина

Для безопасности пассажиров для аэропорта "Борисполь" решили закупить оборудование для термального скрининга. Приостановлено авиасообщение с Италией: МАУ отменили рейсы в Венецию и Бергамо. Сегодня-завтра состоятся последние полеты в Милан. Авиасообщение с Римом остается, отметили в министерстве, для того, чтобы была возможной эвакуация украинских граждан. Остановлено также авиасообщение с Китаем и Ираном. В ближайшее время подобные решения будут приняты и в отношении полетов во Францию ​​и Германию.

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Ранее правительство сообщило о закрытии 219 пунктов пропуска граждан и автотранспорта. В то же время 49 будут работать.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен общенациональный карантин.

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