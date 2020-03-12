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      Пересування по Україні поки не обмежуватимуть, – Криклій

      - Читать новость на русском
      Владислав Криклій / Пресслужба Кабміну

      Громадський транспорт та потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть згідно з розкладом, незважаючи на тритижневий карантин в Україні – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Для того, аби уберегти пасажирів від Covid-19, у профільному міністерстві обіцяють додаткову дезінфекцію та посилений контроль.

      Жодних обмежень по внутрішніх українських перевезеннях в умовах карантину поки що не буде, зазначив Владислав Криклій під час брифінгу в Києві. 

      Читайте також Україна закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні: перелік

      Під посиленим контролем будуть місця великого скупчення людей, в першу чергу, йдеться про залізничні вокзали.

      У нас постійно відбувається регулярна дезінфекція у місцях концентрації людей – щогодинно. Також в нас здійснюються дезінфекційні заходи з пасажирськими вагонами. Ми забезпечені необхідними засобами –  масками, респіраторами, засобами гігієни,
      – повідомив Криклій.

      У профільному відомстві запевняють, що повністю під контролем і морське сполучення. Судна, що прибувають в українські порти, оглядають епідеміологи.

      На днях у нас були виялено ознаки захворювання на судні під прапором Коморських островів, що зайшло у Бердянськ. Усі на судні –  під обсервацією, обстежуються медиками,
      – зазначив міністр.

      Авіасполучення в умовах карантину

      Для безпеки пасажирів для аеропорту "Бориспіль" вирішили закупити обладнання для термального скринінгу.  Призупинено авіасполучення з Італією: МАУ скасували рейси до Венеції та Бергамо. Сьогодні-завтра відбудуться останні польоти до Мілана. Авіасполучення з Римом залишається, наголосили у міністерстві, для того, щоб була можливою евакуація українських громадян. Зупинено також авіасполучення з Китаєм та Іраном. Найближчим часом подібні рішення будуть ухвалені і щодо польотів до Франції та Німеччини.

      До теми МЗС закликає українців утриматись від закордонних туристичних подорожей: небезпечні напрямки

      Раніше уряд повідомив про закриття  219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Водночас 49 будуть працювати. 

      З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено загальнонаціональний карантин.
      Детальніше читайте тут: По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 авіація Залізниця Здоров'я Водний транспорт Транспорт Владислав Криклій Укрзалізниця
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