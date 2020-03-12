Пересування по Україні поки не обмежуватимуть, – Криклій

Громадський транспорт та потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть згідно з розкладом, незважаючи на тритижневий карантин в Україні – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Для того, аби уберегти пасажирів від Covid-19, у профільному міністерстві обіцяють додаткову дезінфекцію та посилений контроль.

Жодних обмежень по внутрішніх українських перевезеннях в умовах карантину поки що не буде, зазначив Владислав Криклій під час брифінгу в Києві.

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Під посиленим контролем будуть місця великого скупчення людей, в першу чергу, йдеться про залізничні вокзали.

У нас постійно відбувається регулярна дезінфекція у місцях концентрації людей – щогодинно. Також в нас здійснюються дезінфекційні заходи з пасажирськими вагонами. Ми забезпечені необхідними засобами – масками, респіраторами, засобами гігієни,

– повідомив Криклій.

У профільному відомстві запевняють, що повністю під контролем і морське сполучення. Судна, що прибувають в українські порти, оглядають епідеміологи.

На днях у нас були виялено ознаки захворювання на судні під прапором Коморських островів, що зайшло у Бердянськ. Усі на судні – під обсервацією, обстежуються медиками,

– зазначив міністр.

Авіасполучення в умовах карантину

Для безпеки пасажирів для аеропорту "Бориспіль" вирішили закупити обладнання для термального скринінгу. Призупинено авіасполучення з Італією: МАУ скасували рейси до Венеції та Бергамо. Сьогодні-завтра відбудуться останні польоти до Мілана. Авіасполучення з Римом залишається, наголосили у міністерстві, для того, щоб була можливою евакуація українських громадян. Зупинено також авіасполучення з Китаєм та Іраном. Найближчим часом подібні рішення будуть ухвалені і щодо польотів до Франції та Німеччини.

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Раніше уряд повідомив про закриття 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Водночас 49 будуть працювати.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено загальнонаціональний карантин.

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