Уроженцы Харькова, Луганской области и Смелы: кто представляет Россию на переговорах в ОАЭ

В состав группы вошли трое уроженцев Украины, сделавших карьеру в российских структурах. Об этом пишет "Главком".

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Кто представляет Россию на переговорах?

Владимир Мединский – уроженец Смилы

Помощник Владимира Путина Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смила Черкасской области. Ранее он занимал должность министра культуры России, а сейчас представляет Кремль на переговорах с Украиной.

Мединский известен своими заявлениями об истории Украины и России, в которых продвигает российские нарративы о якобы историческом единстве двух государств. Также он редактировал российские учебники по истории. В мае 2025 года Мединский уже возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Владимир Мединский / Фото российских СМИ

Александр Зорин – уроженец Харькова

Генерал-лейтенант Александр Зорин родился 11 августа 1968 года в Харькове. Он представляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России – российскую военную разведку.

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Зорин участвовал в российской военной операции в Сирии. В мае 2022 года его привлекли к переговорам о выходе украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также он входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле в мае 2025 года.



Александр Зорин / Фото российских СМИ

Дмитрий Минаев – уроженец Луганской области

Третий представитель российской делегации – генерал-лейтенант ФСБ Дмитрий Минаев. Он родился на территории Луганской области, а впоследствии сделал карьеру в российских силовых структурах. В настоящее время Минаев возглавляет департамент контрразведывательных операций ФСБ.

В апреле 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак публично назвал Минаева организатором убийств украинских разведчиков Александра Хараберюша и Максима Шаповала. По словам Грицака, российский генерал также был причастен к подготовке покушения на еще одного украинского разведчика. Эти обвинения озвучила украинская спецслужба.

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Дмитрий Минаев / Фото российских СМИ

Что еще вошло в состав российской делегации?

Помимо трех уроженцев Украины, Россию на переговорах представляют еще восемь чиновников. Среди них:

Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел России;

Сергей Рябков – заместитель министра иностранных дел России;

Игорь Костюков – начальник Главного управления Генштаба России;

Юрий Жигарловский – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба;

Алексей Комков – представитель ФСБ;

Елена Подобреевская – заместитель начальника управления президента России;

Алексей Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИД России;

Олег Постников – директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД

Отметим, что Дмитрий Минаев был " причастен к покушению" Кирилла Буданова в 2019 году, когда тот еще был офицером разведки.

Что известно о переговорах в Абу-Даби?

Переговоры в Абу-Даби проходят с участием Украины, США и России. Среди ключевых вопросов – прекращение боевых действий, гарантии безопасности для Украины и территориальный вопрос.

Москва настаивает на выводе украинских войск из части Донбасса, однако Киев отвергает возможность добровольной передачи своих территорий.

Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, в ее состав также вошли Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий и Давид Арахамия.