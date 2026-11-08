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СМИ узнали полный состав делегации Украины на переговорах в Абу-Даби

Анастасия Колесникова
Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах в ОАЭ

Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах в ОАЭ / Фото Facebook/Rustem Umerov

8 ноября Украина определила окончательный состав своей делегации для участия в переговорах в Абу-Даби. Ее возглавит глава СВР Рустем Умеров.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

 
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Кто вошел в состав делегации Украины

Кроме Рустема Умерова, в состав украинской команды вошли:

  • руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;
  • бывший начальник Генштаба Андрей Гнатов;
  • заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкому и Игнатову поручили координировать военное направление диалога.

Также в Абу-Даби ожидают прибытия представителей европейских стран. С ними запланированы отдельные форматы переговоров.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европа присоединится к переговорам в ОАЭ. По его словам, Франция точно примет в них участие.

Накануне в Кремле назвали участников своей делегации, которую возглавил Владимир Мединский.

В первый раз в состав делегации войдет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он занимается отношениями Москвы со странами Северной и Южной Америки, вопросами контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия.

Также Россию будут представлять:

  • заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский;
  • заместитель главы МИД Михаил Галузин;
  • начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков.

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией должны состояться 10-11 ноября в Абу-Даби.

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